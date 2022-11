Père Noël secret… Géant ! Place du marché 44420 La turballe, 21 décembre 2022, La turballe.

Oh oh oh ! Noël approche c’est le moment d’organiser un Père Noël secret, GÉANT ! Tous les Turballais et les « Presqu’iliens » sont invités en toute simplicité à s’échanger des cadeaux. Pour …

Oh oh oh ! Noël approche c’est le moment d’organiser un Père Noël secret, GÉANT !

Tous les Turballais et les « Presqu’iliens » sont invités en toute simplicité à s’échanger des cadeaux.

Pour participer, il faut :

Avoir un cadeau à moins de 10€ ou fait maison

Emballer le cadeau

Déposer le cadeau en mairie, à la maison de l’enfance ou à la bibliothèque avant le 19 décembre.

Rendez-vous le jour J sur la place du marché. Les lutins de la Ville de La Turballe vous remettront au hasard un présent. D’ailleurs les lutins ont caché un ticket d’or dans un cadeau : 150€ de bon d’achat à valoir dans votre magasin Super U de La Turballe.



