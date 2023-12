Exposition d’arts « Regards », au restaurant de la Tour Place du Marcadieu Lembeye, 9 janvier 2024, Lembeye.

Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 19:00:00

fin : 2024-02-26 21:00:00

L’association « Artistes associés » propose une exposition d’arts sur le thème « Regards ». 6 artistes abordent ce thème avec leur propre analyse et avec leur son propre regard : Marie-Hélène Cazaux, Serge Claverie, Marie Démias-Koch graveuse , Anne-Marie Pastourel, Thomas Petitet et Véronique Tremel. Découvrez des peintures (à huile, à acrylique…), des séries d’encre de chine sur papier et des gravures..

Place du Marcadieu Restaurant de la Tour

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN