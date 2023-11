Concert de la Sainte Cécile Place du Marcadieu Lembeye, 24 novembre 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

Concert de la Sainte Cécile organisé par la Chorale de Lembeye « A’Croche Choeur » en présence de l’école de musique de Lembeye et de la Chorale Voici Voila de Pau..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Place du Marcadieu Salle Multiactivités

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sainte Cécile concert organized by the Lembeye « A’Croche Choeur » choir, in the presence of the Lembeye music school and the Voici Voila choir from Pau.

Concierto de Santa Cecilia organizado por el coro de Lembeye « A’Croche Choeur » en presencia de la escuela de música de Lembeye y del coro Voici Voila de Pau.

Konzert der Heiligen Cäcilie, organisiert vom Chor von Lembeye « A’Croche Choeur » in Anwesenheit der Musikschule von Lembeye und des Chors Voici Voila aus Pau.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN