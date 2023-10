Exposition de peintures de Laetïtia Guilbaud, au restaurant de la Tour Place du Marcadieu Lembeye, 2 novembre 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

Exposition d’œuvres de peinture de Laëtitia Guilbaud. Par l’intermédiaire des courbes et des lignes du corps féminin, elle tente de composer un espace harmonieux et symbolique sur la toile. Avec ses peintures travaillées à l’acrylique, elle tente de capter dans ses compositions, l’attitude et le caractère de la femme indépendante en mettant en avant une féminité souvent exacerbée ; une pin-up moderne en somme.

Elle représente un univers empreint de symbolisme et de références au monde qui l’entoure. Y figure, la spiritualité, la sensualité, l’humour et l’épicurisme ! Elle est également très inspirée par des œuvres picturales, cinématographiques et musicales qu’on peut retrouver souvent en référence dans les titres de ses œuvres..

2023-11-02 fin : 2023-12-31 14:30:00. EUR.

Place du Marcadieu Restaurant de la Tour

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of paintings by Laëtitia Guilbaud. Through the curves and lines of the female body, she attempts to compose a harmonious, symbolic space on canvas. In her acrylic paintings, she attempts to capture the attitude and character of the independent woman, emphasizing an often exacerbated femininity; a modern pin-up, in short.

Her universe is imbued with symbolism and references to the world around her. It includes spirituality, sensuality, humor and epicureanism! She is also highly inspired by pictorial, cinematographic and musical works, which are often referenced in the titles of her works.

Exposición de pinturas de Laëtitia Guilbaud. Utiliza las curvas y líneas del cuerpo femenino para crear un espacio armonioso y simbólico sobre el lienzo. En sus pinturas acrílicas, intenta plasmar la actitud y el carácter de la mujer independiente en sus composiciones, destacando una feminidad a menudo exagerada; una pin-up moderna, en definitiva.

Su mundo está impregnado de simbolismo y referencias al mundo que la rodea. Incluye espiritualidad, sensualidad, humor y epicureísmo También se inspira mucho en obras pictóricas, cinematográficas y musicales, que a menudo aparecen como referencias en los títulos de sus obras.

Ausstellung von Gemälden von Laëtitia Guilbaud. Mithilfe der Kurven und Linien des weiblichen Körpers versucht sie, einen harmonischen und symbolischen Raum auf der Leinwand zu schaffen. Mit ihren Acrylbildern versucht sie, in ihren Kompositionen die Haltung und den Charakter einer unabhängigen Frau einzufangen, indem sie eine oft übertriebene Weiblichkeit hervorhebt; ein modernes Pin-up-Girl eben.

Sie stellt ein Universum dar, das von Symbolik und Bezügen zur Welt um sie herum geprägt ist. Dazu gehören Spiritualität, Sinnlichkeit, Humor und Epikureismus! Sie lässt sich auch von Gemälden, Filmen und Musik inspirieren, auf die sich die Titel ihrer Werke oft beziehen.

