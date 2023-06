Exposition de peintures, au restaurant de la Tour Place du Marcadieu Lembeye, 4 juillet 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

Exposition de peintures de Nina BEDDAR.

La couleur n’est pas seulement décorative et expressive : elle est constructive. Quant aux supports, tous sont viables pour les recouvrir de couleurs..

2023-07-04 à ; fin : 2023-09-01

Place du Marcadieu Restaurant de la Tour

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of paintings by Nina BEDDAR.

Color isn’t just decorative and expressive: it’s constructive. As for supports, all are viable for covering with color.

Exposición de pinturas de Nina BEDDAR.

El color no es sólo decorativo y expresivo: es constructivo. En cuanto a los soportes, todos son viables para cubrirlos de colores.

Ausstellung von Gemälden von Nina BEDDAR.

Farbe ist nicht nur dekorativ und ausdrucksstark, sondern auch konstruktiv. Was die Untergründe betrifft, so sind alle geeignet, um sie mit Farbe zu überziehen.

