Marché de producteurs Place du Marcadieu Garlin, 30 septembre 2023, Garlin.

Garlin,Pyrénées-Atlantiques

Produits du terroir, dégustation déjeuner sur place.

Jeux pour enfants assurés par « Le chapeau d’Olivier ».

Les pompiers seront également présent, ainsi que la Bandas Los Esberits.

Si pluie, le marché sera transféré à la Halle..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Place du Marcadieu

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Local products, tasting lunch on site.

Children’s games provided by « Le chapeau d’Olivier ».

The fire department will also be present, as will the Bandas Los Esberits.

In case of rain, the market will be moved to the Halle.

Productos locales, degustación y almuerzo in situ.

Juegos infantiles a cargo de « Le chapeau d’Olivier ».

También estarán presentes los bomberos y las Bandas Los Esberits.

En caso de lluvia, el mercado se trasladará al Halle.

Regionale Produkte, Verkostung Mittagessen vor Ort.

Spiele für Kinder werden von « Le chapeau d’Olivier » angeboten.

Die Feuerwehr wird ebenfalls anwesend sein, ebenso wie die Bandas Los Esberits.

Bei Regen wird der Markt in die Halle verlegt.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN