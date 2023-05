La Nuit Romantique de Montsoreau à Candes-Saint-Martin Place du mail Montsoreau Montsoreau Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau La Nuit Romantique de Montsoreau à Candes-Saint-Martin Place du mail Montsoreau, 24 juin 2023, Montsoreau. La Nuit Romantique de Montsoreau à Candes-Saint-Martin Samedi 24 juin, 19h00 Place du mail Montsoreau Gratuit Pour cette Nuit Romantique dans Les Plus Beaux Villages de France, les villages de Montsoreau et Candes-Saint-Martin vous proposent un parcours jalonné de surprises.

Point de départ de la balade : place du mail à Montsoreau.

Portes ouvertes dans les commerces de Montsoreau avec l’association les monsorelles.

Possibilité de repas sur le bateau l’Amarante (réservation en ligne ou par téléphone).

Baladez-vous ensuite jusqu’au village de Candes Saint-Martin avec plusieurs surprises sur le trajet.

Point d’arrivée : le Street Art Park où d’autres surprises vous attendent, notamment un spectacle avec un couple de danseurs, ou encore un concert de Violoncelle.

Petite buvette sur place

Précision horaires à venir, possibilité de renseignements en mairie de Montsoreau.

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

