Journées Européennes du Patrimoine : Mirebeau Place du Mail Mirebeau, 17 septembre 2023, Mirebeau.

Mirebeau,Vienne

Balade commentée avec présentation du château et des remparts évoqués lors de la conférence du samedi. Possibilité de faire la visite sans avoir participé à la conférence.

Rendez-vous place du Mail (devant la gendarmerie).

Toutes les animations de l’office de tourisme : https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf.

Place du Mail

Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour with presentation of the château and ramparts discussed during the Saturday lecture. Possibility of taking the tour without attending the lecture.

Meet at Place du Mail (in front of the gendarmerie).

All Tourist Office events: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Visita guiada con presentación del castillo y de las murallas comentadas en la conferencia del sábado. La visita puede realizarse sin asistir a la conferencia.

Encuentro en la Place du Mail (frente a la gendarmería).

Todos los actos de la oficina de turismo: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Kommentierter Spaziergang mit Vorstellung des Schlosses und der Stadtmauern, die bei der Konferenz am Samstag besprochen wurden. Es besteht die Möglichkeit, den Rundgang zu machen, ohne an der Konferenz teilgenommen zu haben.

Treffpunkt: Place du Mail (vor der Gendarmerie).

Alle Veranstaltungen des Fremdenverkehrsamtes: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

