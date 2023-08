Vide-grenier « Les rococos » Place du Mail Mirebeau, 10 septembre 2023, Mirebeau.

Mirebeau,Vienne

Vide-grenier et brocante organisé par l’association « Les Troglodytes ».

Ouverture des stands de 9h à 18h.

Restauration sur place.

Réservation obligatoire..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . EUR.

Place du Mail

Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale and flea market organized by the « Les Troglodytes » association.

Stalls open from 9am to 6pm.

Catering on site.

Reservations required.

Venta de garaje y artículos de segunda mano organizada por la asociación « Les Troglodytes ».

Puestos abiertos de 9.00 a 18.00 h.

Restauración in situ.

Reserva obligatoria.

Flohmarkt und Trödelmarkt, organisiert von der Vereinigung « Les Troglodytes ».

Öffnung der Stände von 9h bis 18h.

Verpflegung vor Ort.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou