Bal Républicain Place du Mail Grignan, 14 juillet 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Concours de pétanque à 14h30.

Bal Républicain avec repas ou restauration rapide suivi d’un bal..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Place du Mail

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Petanque competition at 2:30pm.

Bal Républicain with meal or fast food followed by a dance.

Competición de petanca a las 14.30 horas.

Baile republicano con comida o comida rápida seguido de un baile.

Petanque-Wettbewerb um 14:30 Uhr.

Republikanischer Ball mit Essen oder Schnellimbiss und anschließendem Tanz.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes