Entre chien et loup Place du Mail Continvoir, 14 octobre 2023, Continvoir.

Continvoir,Indre-et-Loire

L’association « vous ne rêvez pas encore… » propose une balade au crépuscule, là où la vie quotidienne et collective cède le pas à la vie nocturne et mystérieuse.

La balade comprendra un tour du centre-bourg, un arrêt musical à l’église, un verre de l’amitié, et une observation du ciel étoilé..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 22:00:00. EUR.

Place du Mail

Continvoir 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The « Vous ne rêvez pas encore… » association is proposing a twilight stroll, where everyday, collective life gives way to mysterious nocturnal life.

The walk will include a tour of the town center, a musical stop at the church, a friendly drink, and star-gazing.

La asociación « Vous ne rêvez pas encore… » propone un paseo al atardecer, cuando la vida cotidiana deja paso a la misteriosa vida nocturna.

El paseo incluirá un recorrido por el centro de la ciudad, una parada musical en la iglesia, una copa amistosa y una observación del cielo estrellado.

Der Verein « vous ne rêvez pas encore… » schlägt einen Spaziergang in der Abenddämmerung vor, wo das alltägliche und kollektive Leben dem nächtlichen und geheimnisvollen Leben weicht.

Der Spaziergang umfasst einen Rundgang durch das Ortszentrum, einen musikalischen Halt an der Kirche, einen Umtrunk und die Beobachtung des Sternenhimmels.

