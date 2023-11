Marché de Noël Place du Mail Clion, 16 décembre 2023, Clion.

Clion,Indre

Marché de Noël à Clion dans l’Indre, à proximité de la Touraine. En plus des exposants, vous pourrez assister à des animations … mais aussi rencontrer le Père Noël !. Familles

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. EUR.

Place du Mail

Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market in Clion in Indre, near Touraine. In addition to the exhibitors, you will be able to attend animations… but also to meet Santa Claus!

Mercado de Navidad en Clion, en el Indre, cerca de la región de Touraine. Además de los expositores, podrá asistir a animaciones… ¡pero también conocer a Papá Noel!

Weihnachtsmarkt in Clion im Departement Indre, in der Nähe der Touraine. Neben den Ausstellern können Sie an Animationen teilnehmen … aber auch den Weihnachtsmann treffen!

Mise à jour le 2023-11-12 par BERRY