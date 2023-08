Journées du Patrimoine – Visite libre de la tour Zizim Place du Mail Bourganeuf, 16 septembre 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Visite libre de la tour Zizim, emblème de Bourganeuf et de son étonnante histoire. Les hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, le sultan Ottoman Djem, beaucoup d’intrigues et 99 marches seront nécessaires pour comprendre ce bâtiment caractéristique de la ville !.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:30:00. EUR.

Place du Mail

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Take a self-guided tour of the Zizim Tower, emblem of Bourganeuf and its astonishing history. The Hospitallers of St. John of Jerusalem, the Ottoman sultan Djem, lots of intrigue and 99 steps to understand this characteristic town building!

Haga una visita autoguiada de la Torre Zizim, emblema de Bourganeuf y de su asombrosa historia. Los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, el sultán otomano Djem, ¡muchas intrigas y 99 pasos serán necesarios para comprender este edificio característico de la ciudad!

Freie Besichtigung des Zizim-Turms, des Wahrzeichens von Bourganeuf und seiner erstaunlichen Geschichte. Die Hospitaliers des Heiligen Johannes von Jerusalem, der osmanische Sultan Djem, viele Intrigen und 99 Stufen werden nötig sein, um dieses charakteristische Gebäude der Stadt zu verstehen!

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Creuse Sud Ouest