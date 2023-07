FETE DE FIN D’ETE Place du Mail Balaruc-les-Bains, 2 septembre 2023, Balaruc-les-Bains.

Balaruc-les-Bains,Hérault

Le Comité des Fêtes de Balaruc-les-Bains organise une soirée pour fêter la fin de la période estivale des festivités. Elle se déroulera le 2 septembre sur la Parc Charles de Gaulle. La soirée sera animé par le groupe Elixyr..

2023-09-02 21:00:00 fin : 2023-09-03 01:00:00. .

Place du Mail

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie



The Comité des Fêtes de Balaruc-les-Bains is organizing a party to celebrate the end of the summer festivities. It will take place on September 2 in the Parc Charles de Gaulle. The evening will be hosted by the Elixyr group.

El Comité des Fêtes de Balaruc-les-Bains organiza una fiesta para celebrar el final de las fiestas de verano. Tendrá lugar el 2 de septiembre en el Parque Charles de Gaulle. La velada correrá a cargo del grupo Elixyr.

Das Festkomitee von Balaruc-les-Bains organisiert einen Abend, um das Ende der sommerlichen Festivitäten zu feiern. Der Abend findet am 2. September auf dem Parc Charles de Gaulle statt. Der Abend wird von der Gruppe Elixyr musikalisch umrahmt.

Mise à jour le 2023-05-03 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE