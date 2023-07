RASSEMBLEMENT DE VOITURES ET MOTOS ANCIENNES Place du Mail Balaruc-les-Bains, 26 août 2023, Balaruc-les-Bains.

Balaruc-les-Bains,Hérault

Le Comité des Fêtes de Balaruc-les-Bains organise une journée de rassemblement de voitures et motos anciennes sur le Parc Charles de Gaulle le 26 août. Un cochon à la broche sera proposé en soirée, soirée sous le signe du Tribute to Queen et Téléphone..

2023-08-26 10:00:00 fin : 2023-08-26 . EUR.

Place du Mail

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie



The Comité des Fêtes de Balaruc-les-Bains is organizing a day-long gathering of vintage cars and motorcycles in the Parc Charles de Gaulle on August 26. In the evening, a pig on a spit will be served, with Tribute to Queen and Téléphone as the theme.

El Comité de Fiestas de Balaruc-les-Bains organiza el 26 de agosto, en el Parque Charles de Gaulle, una concentración de coches y motos de época de un día de duración. Por la noche habrá un cochinillo asado, con Tributo a Queen y Téléphone.

Das Festkomitee von Balaruc-les-Bains organisiert am 26. August einen Tag, an dem sich alte Autos und Motorräder im Parc Charles de Gaulle versammeln. Am Abend wird ein Schwein am Spieß angeboten. Der Abend steht im Zeichen von Tribute to Queen und Téléphone.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE