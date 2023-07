SOIRÉE LATINO ET ANDALOUSE Place du Mail Balaruc-les-Bains, 8 juillet 2023, Balaruc-les-Bains.

Balaruc-les-Bains,Hérault

Le repas proposé sera rythmé par une soirée dansante avec Casa et Laurent. Une messe andalouse aura lieu à 18h00 à l’Eglise..

2023-07-08 20:00:00 fin : 2023-07-08 . EUR.

Place du Mail

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie



The meal will be accompanied by dancing with Casa and Laurent. An Andalusian mass will be held at 6:00 pm in the church.

La comida irá acompañada de baile con Casa y Laurent. A las 18h se celebrará una misa andaluza en la iglesia.

Das angebotene Essen wird durch einen Tanzabend mit Casa und Laurent rhythmisiert. Um 18.00 Uhr findet in der Kirche eine andalusische Messe statt.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE