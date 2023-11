Marché de Noël Place du Luxembourg Dormans, 25 novembre 2023, Dormans.

Dormans,Marne

L’association des commerçants C.A.r.I.Do organise son marché de Noël le samedi 25 novembre 2023, Place du Luxembourg à Dormans.

de nombreux exposants seront au rendez-vous… manège, jeux pour enfants, photo avec le Père Noël, Balade en calèche, crêpe, vin chaud, barbe à papa, marron chaud….

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Place du Luxembourg

Dormans 51700 Marne Grand Est



The C.A.r.I.Do merchants’ association is organizing its Christmas market on Saturday November 25, 2023, Place du Luxembourg in Dormans.

numerous exhibitors will be on hand… merry-go-round, children’s games, photo with Santa Claus, horse-drawn carriage ride, crepes, mulled wine, cotton candy, hot chestnuts…

La asociación de comerciantes C.A.r.I.Do celebra su mercado navideño el sábado 25 de noviembre de 2023 en la plaza del Luxemburgo de Dormans.

habrá muchos expositores… tiovivo, juegos para niños, foto con Papá Noel, paseo en coche de caballos, tortitas, vino caliente, algodón de azúcar, castañas calientes…

Die Händlervereinigung C.A.r.I.Do organisiert ihren Weihnachtsmarkt am Samstag, den 25. November 2023, auf dem Place du Luxembourg in Dormans.

zahlreiche Aussteller werden anwesend sein… Karussell, Spiele für Kinder, Foto mit dem Weihnachtsmann, Kutschenfahrt, Crêpe, Glühwein, Zuckerwatte, heiße Kastanien…

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne