Les Estivales : animations sportives Place du livre de vie Bergerac, 21 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Une animation sportive est proposée au cœur de la vieille ville, Place du Livre de Vie.

Gratuit.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 17:30:00. .

Place du livre de vie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A sporting event in the heart of the old town, Place du Livre de Vie.

Free

Un acontecimiento deportivo en el corazón del casco antiguo, en la Place du Livre de Vie.

Gratis

Im Herzen der Altstadt, am Place du Livre de Vie, wird eine sportliche Animation angeboten.

Kostenlos

