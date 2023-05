Danses par les Abeilles Bergeracoises Place du Livre de Vie, 11 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Les Abeilles Bergeracoises donnent quelques danses et invitent les spectatrices et spectateurs à danser.

Soirée gratuite.

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 23:00:00. .

Place du Livre de Vie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Abeilles Bergeracoises give some dances and invite the spectators to dance.

Free evening

Las Abeilles Bergeracoises interpretan algunas danzas e invitan a bailar a los espectadores.

Velada gratuita

Die Abeilles Bergeracoises geben einige Tänze zum Besten und laden die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Tanzen ein.

Kostenloser Abend

Mise à jour le 2023-05-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides