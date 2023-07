Fête Nationale : retraite aux flambeaux, feu d’artitice et bal Place du Lavoir Villerville, 13 juillet 2023, Villerville.

Villerville,Calvados

Pour la veille de fête nationale, la mairie de Villerville organise une soirée avec au programme, retraite aux flambeaux animée, feu d’artifice et bal.

La soirée commence par une retraite aux flambeaux animée qui partira de la place du Lavoir vers 21h30 et se terminera sur la digue (rue des Bains) après une déambulation dans le village. Les flambeaux seront mis en vente à partir de 20h30 sur la place du Lavoir.

A la suite de la retraite aux flambeaux, un feu d’artifice sera tiré et visible depuis la digue (rue des Bains).

S’en suivra un bal dansant, au son des platines du DJ Thierry..

2023-07-13 21:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Place du Lavoir

Villerville 14113 Calvados Normandie



For the national holiday, the town hall of Villerville organizes an evening with, in the program:

From 9pm: Stand of pancakes, crepes and refreshments on the place du Lavoir

From 9pm: Sale of colored torches (with LED candles) on the Place du Lavoir

From 10 pm : Torchlight procession through the village and fireworks in the Graves park

Just after the fireworks : Ball on the place du Lavoir

En vísperas del Día de la Bastilla, el Ayuntamiento de Villerville organiza una velada con desfiles de antorchas, fuegos artificiales y baile.

La velada comienza con un desfile de antorchas que saldrá de la plaza del Lavadero hacia las 21.30 h y terminará en el malecón (calle de los Baños) tras un paseo por el pueblo. Las antorchas estarán a la venta a partir de las 20:30 en la plaza del Lavadero.

Tras el desfile de antorchas, habrá un espectáculo de fuegos artificiales visible desde el malecón (rue des Bains).

A continuación, baile al son de DJ Thierry.

Für den Vorabend des Nationalfeiertags organisiert die Stadtverwaltung von Villerville einen Abend mit einem animierten Fackelzug, Feuerwerk und Tanz auf dem Programm.

Der Abend beginnt mit einem animierten Fackelzug, der gegen 21:30 Uhr auf dem Place du Lavoir startet und nach einem Umzug durch das Dorf auf dem Deich (Rue des Bains) endet. Fackeln werden ab 20:30 Uhr auf dem Place du Lavoir zum Verkauf angeboten.

Im Anschluss an den Fackelzug wird ein Feuerwerk abgebrannt, das vom Deich (Rue des Bains) aus zu sehen ist.

Anschließend findet ein Tanzball statt, bei dem DJ Thierry auflegt.

