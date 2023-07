LE VOYAGE DES COMÉDIENS Place du lavoir Port-en-Bessin-Huppain, 9 juillet 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain,Calvados

Voici un spectacle de rue que l’on pourrait qualifier de volcanique. Une invitation au voyage, à la fête, au divertissement. 4 artistes de scène, de tréteau, de foire (…) rejouent l’éternel histoire du « Chariot de Thespis », le fameux voyage des comédiens cher à Théophile GAUTIER.

Le « Voyage des comédiens », c’est comme une explosion de musiques, d’acrobaties, d’artifices, de combats, de costumes. Un zeste de commedia Dell’Arte, dans un dispositif unique et spectaculaire, une immense charrette à brs à quatre roues, un véhicule prétexte à tous les délires, à la douceur, la poésie et au burlesque..

2023-07-09 17:30:00 fin : 2023-07-09 18:45:00. .

Place du lavoir au bout de la rue du Nord

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



Here’s a street show that could best be described as volcanic. An invitation to travel, to celebrate, to entertain. 4 artists from stage, trestle, fair (…) re-enact the eternal story of the « Chariot de Thespis », the famous voyage des comédiens dear to Théophile GAUTIER.

Le Voyage des comédiens » is an explosion of music, acrobatics, fireworks, fights and costumes. A touch of commedia Dell’Arte, in a unique and spectacular device, a huge four-wheeled brs cart, a vehicle for all kinds of delirium, sweetness, poetry and burlesque.

Se trata de un espectáculo callejero que podría describirse como volcánico. Una invitación a viajar, a celebrar, a divertirse. 4 artistas de escena, caballete, feria (…) recrean la eterna historia del « Carro de Tespis », el famoso viaje de los comediantes tan querido por Théophile GAUTIER.

Le Voyage des comédiens » es como una explosión de música, acrobacias, fuegos artificiales, luchas y disfraces. Un toque de commedia Dell’Arte, en un dispositivo único y espectacular, un enorme carro de cuatro ruedas brs, vehículo que es pretexto para todo tipo de delirio, dulzura, poesía y burlesque.

Dies ist ein Straßentheaterstück, das man als vulkanisch bezeichnen könnte. Eine Einladung zur Reise, zum Feiern und zur Unterhaltung. 4 Künstler von der Bühne, vom Bock, vom Jahrmarkt (…) spielen die ewige Geschichte vom « Wagen des Thespis » nach, die berühmte Reise der Komödianten, die Théophile GAUTIER so sehr am Herzen liegt.

Die « Voyage des comédiens » ist wie eine Explosion von Musik, Akrobatik, Feuerwerk, Kämpfen und Kostümen. Ein Hauch von Commedia Dell’Arte, in einer einzigartigen und spektakulären Vorrichtung, einem riesigen vierrädrigen Brswagen, einem Vorwandfahrzeug für alle Delirien, für Sanftheit, Poesie und Burleske.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité