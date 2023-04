Marché le vendredi en soirée Place du Lavoir, 1 janvier 2023, Plauzat.

Produits locaux tels que fruits et légumes, divers fromages, viandes, charcuterie, poulets rôtis, bières artisanales, miel, spécialités portugaises, pralines… Et d’autres artisans viendront ponctuellement encore enrichir cette offre !.

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 20:00:00. .

Place du Lavoir

Plauzat 63730 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Local products such as fruits and vegetables, various cheeses, meats, delicatessen, roast chickens, homemade beers, honey, Portuguese specialities, pralines… And other craftsmen will come to enrich this offer from time to time!

Productos locales como frutas y verduras, quesos variados, carnes, embutidos, pollos asados, cervezas artesanales, miel, especialidades portuguesas, chocolates… Y otros artesanos vendrán de vez en cuando a enriquecer esta oferta

Lokale Produkte wie Obst und Gemüse, verschiedene Käsesorten, Fleisch, Wurstwaren, Brathähnchen, handwerklich hergestelltes Bier, Honig, portugiesische Spezialitäten, Pralinen… Und andere Handwerker werden das Angebot punktuell noch erweitern!

Mise à jour le 2022-01-27 par Auvergne Pays d’Issoire