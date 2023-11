Marché de Marval Place du lavoir Marval, 5 novembre 2023, Marval.

Marval,Haute-Vienne

Tous les dimanches matin, toute l’année, rendez-vous place du lavoir à Marval pour un marché de producteurs. Vous y trouverez des produits de saison du Périgord-Limousin, mais aussi des artisans (cuir, paniers, confection..etc), dans une ambiance festive et conviviale. Des animations sont également proposées sur place (musique, bien-être, etc.) ainsi que de la restauration selon la saison et la météo (pizzas, glaces, gaufres) pour une pause gourmande et un moment agréable. Les actualités, détail des artisans et producteurs présents sont publiés chaque semaine sur la page Facebook du « marché fantastique de Marval ».

Place du lavoir

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every Sunday morning, all year round, meet at Place du Lavoir in Marval for a farmers’ market. You’ll find seasonal produce from the Périgord-Limousin region, as well as craftspeople (leather, baskets, clothing, etc.), in a festive, friendly atmosphere. There’s also on-site entertainment (music, wellness, etc.) and seasonal and weather-dependent catering (pizzas, ice creams, waffles) for a gourmet break and a great time. News and details of the artisans and producers present are published every week on the « Marché fantastique de Marval » Facebook page

Todos los domingos por la mañana, durante todo el año, acérquese a la Place du Lavoir de Marval para asistir a un mercado de agricultores. Encontrará productos de temporada de la región de Périgord-Limousin, así como artesanos (cuero, cestería, ropa, etc.), en un ambiente festivo y acogedor. También habrá animación in situ (música, bienestar, etc.), así como comida y bebida en función de la estación y el tiempo (pizzas, helados, gofres) para disfrutar de una pausa gastronómica y pasarlo en grande. Las novedades y los datos de los artesanos y productores presentes se publican cada semana en la página de Facebook del « marché fantastique de Marval »

Das ganze Jahr über findet jeden Sonntagmorgen auf dem Place du lavoir in Marval ein Bauernmarkt statt. Hier finden Sie saisonale Produkte aus dem Périgord-Limousin, aber auch Kunsthandwerker (Leder, Körbe, Kleidung..etc.), in einer festlichen und geselligen Atmosphäre. Vor Ort werden auch Animationen angeboten (Musik, Wellness, etc.) sowie je nach Jahreszeit und Wetterlage Speisen und Getränke (Pizza, Eis, Waffeln) für eine Schlemmerpause und einen angenehmen Moment. Neuigkeiten, Details zu den anwesenden Handwerkern und Produzenten werden jede Woche auf der Facebook-Seite des « Fantastischen Marktes von Marval » veröffentlicht

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Ouest Limousin