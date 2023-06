« Le mariage de Figaro » de Beaumarchais – Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge Place du Lavoir Collonges-la-Rouge, 15 août 2023, Collonges-la-Rouge.

Collonges-la-Rouge,Corrèze

Le Festival de théâtre en plein air, propose chaque mardi de l’été à 21h30, un spectacle tout public..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 . EUR.

Place du Lavoir

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Open Air Theatre Festival offers every Tuesday of the summer at 9:30 pm, a show for all audiences.

El festival de teatro al aire libre ofrece un espectáculo para todas las edades todos los martes a las 21.30 h.

Das Open-Air-Theaterfestival, bietet jeden Dienstag im Sommer um 21:30 Uhr eine Aufführung für alle Zuschauer.

Mise à jour le 2023-06-07 par Corrèze Tourisme