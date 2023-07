TRIO PULP Place du Languedoc Portiragnes, 21 août 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

« PULP » est un trio de musiciens originaire de la région biterroise. Leur répertoire, à la sonorité lumineuse et colorée, vous emporte sur des rythmes funk, soul, salsa, disco, rock, pop… un répertoire varié et original qui plaît à tous !.

2023-08-21 21:30:00 fin : 2023-08-21 . .

Place du Languedoc

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



« PULP is a trio of musicians from the Béziers region. Their bright, colorful repertoire takes you on a journey through funk, soul, salsa, disco, rock, pop… a varied and original repertoire that appeals to everyone!

« PULP es un trío de músicos de la región de Béziers. Su repertorio, alegre y colorista, le hará viajar a través del funk, el soul, la salsa, la música disco, el rock, el pop… ¡Un repertorio variado y original para todos los gustos!

« PULP » ist ein Trio von Musikern aus der Region Biterroise. Ihr Repertoire mit seinem leuchtenden und farbenfrohen Klang nimmt Sie mit zu Rhythmen von Funk, Soul, Salsa, Disco, Rock und Pop… ein abwechslungsreiches und originelles Repertoire, das allen gefällt!

