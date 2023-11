Balade ludique – La cité viticole Place du Lalli Kaysersberg Vignoble, 1 novembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Découvrez cette splendide bourgade au cours d’une promenade familiale ponctuée d’énigmes, étonnante et plaisante. Durée 1h30. Carnet de route à l’office de tourisme..

2023-11-01 fin : 2023-12-31 17:00:00. EUR.

Place du Lalli

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Discover this splendid village on a family walk punctuated with riddles, surprising and enjoyable. Duration 1h30. Guidebook available from the tourist office.

Descubra este espléndido pueblo en un paseo familiar salpicado de acertijos sorprendentes y divertidos. Duración: 1h30. Guía disponible en la oficina de turismo.

Entdecken Sie dieses herrliche Dorf auf einem erstaunlichen und angenehmen Familienspaziergang, der mit Rätseln gespickt ist. Dauer: 1,5 Stunden. Routenbuch im Tourismusbüro.

Mise à jour le 2023-08-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg