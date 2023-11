Téléthon Place du kiosque Oraison, 9 décembre 2023, Oraison.

Oraison,Alpes-de-Haute-Provence

Différentes animations toute la journée

Lancement des illuminations.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place du kiosque

Oraison 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Various activities all day long

Launch of the illuminations

Diversos actos a lo largo del día

Inauguración de la iluminación

Verschiedene Animationen den ganzen Tag über

Start der Illuminationen

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque