La Flamme de l’Armagnac Place du Kiosque Mézin, 4 novembre 2023, Mézin.

Mézin,Lot-et-Garonne

La cité natale d’Armand Fallières, Président de la République qui fut à l’origine du décret de la zone de production d’Armagnac, vous invite à découvrir durant toute une journée le spiritueux gascon sous toutes ses facettes..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Place du Kiosque

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The birthplace of Armand Fallières, President of the Republic who was at the origin of the decree of the Armagnac production area, invites you to discover the Gascon spirit in all its facets during a whole day.

La casa natal de Armand Fallières, Presidente de la República que estuvo detrás del decreto de la zona de producción de Armagnac, le invita a descubrir el espíritu gascón en todas sus facetas durante un día entero.

Die Geburtsstadt von Armand Fallières, dem Präsidenten der Republik, der für die Verordnung des Armagnac-Anbaugebiets verantwortlich war, lädt Sie dazu ein, einen ganzen Tag lang die Spirituose aus der Gascogne in all ihren Facetten zu entdecken.

