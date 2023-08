Fête des vendanges de Cumières Place du Kiosque Cumières, 1 octobre 2023, Cumières.

Cumières,Marne

Fête des vendanges de l’Association Cumières Jumelage, sur la place du kiosque et de la Halle, et sous un chapiteau.

Accueil avec Jo Sax (Electro sax, lounge, soul, funk, smooth-jazz).

Show musical rétro avec Valentines Zazous.

Démonstration de pressurage sur micro pressoir et foulage aux pieds possible (prévoir tenue adéquate).

Expo photos de vendanges d’autrefois.

Découverte du vignoble en Tuk Tuk (réservation sur place).

Structure gonflable et menu enfant toute la journée.

Repas traiteur sur réservation avant le 19 septembre..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Place du Kiosque

Cumières 51480 Marne Grand Est



Cumières Jumelage Association’s grape harvest festival, on the Place du Kiosque and the Halle, and under a marquee.

Reception with Jo Sax (Electro sax, lounge, soul, funk, smooth-jazz).

Retro music show with Valentines Zazous.

Demonstration of pressing on a micro press and foot treading possible (bring appropriate clothing).

Grape harvest photo exhibition.

Discovery of the vineyard in a Tuk Tuk (reservation required).

Inflatable structure and children’s menu all day.

Catered meals on reservation before September 19.

Fiesta de la vendimia organizada por la asociación Cumières Jumelage, en la plaza del Kiosco y el Halle, y bajo una carpa.

Recepción con Jo Sax (Electro sax, lounge, soul, funk, smooth-jazz).

Espectáculo de música retro con Valentines Zazous.

Demostración de prensado en una microprensa y posibilidad de pisar con el pie (traer ropa adecuada).

Exposición fotográfica de vendimias de antaño.

Descubrimiento de los viñedos en Tuk Tuk (reserva obligatoria).

Estructura hinchable y menú infantil durante todo el día.

Se pueden reservar comidas antes del 19 de septiembre.

Weinlesefest der Association Cumières Jumelage auf dem Platz vor dem Kiosk und der Halle sowie in einem Festzelt.

Empfang mit Jo Sax (Electro sax, lounge, soul, funk, smooth-jazz).

Musikalische Retro-Show mit Valentines Zazous.

Vorführung des Kelterns auf einer Mikropresse und Walken mit den Füßen möglich (entsprechende Kleidung vorsehen).

Fotoausstellung über die Weinlese in früheren Zeiten.

Entdeckung des Weinbergs mit dem Tuk Tuk (Reservierung vor Ort).

Hüpfburg und Kindermenü den ganzen Tag über.

Traiteur-Essen auf Reservierung vor dem 19. September.

Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne