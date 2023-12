Balade contée pour le Téléthon Place du Junquet Jurançon, 9 décembre 2023 14:00, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Que faites-vous ce samedi ?

Que diriez vous de participer au téléthon en profitant d’une balade tout en conte le long du Neez ?

Vos dons seront reversés intégralement au téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Place du Junquet

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What are you doing this Saturday?

How about taking part in the telethon by enjoying a storytelling stroll along the Neez?

All donations will be donated to the telethon.

¿Qué vas a hacer este sábado?

¿Qué tal participar en el telemaratón dando un paseo por el Neez?

Todas las donaciones se destinarán al telemaratón.

Was machen Sie am Samstag?

Wie wäre es, wenn Sie am Telethon teilnehmen und eine Märchenwanderung entlang des Flusses Neez machen würden?

Ihre Spenden werden vollständig an den Telethon gespendet.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Pau