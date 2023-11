Course à pied: « 10km de Jurançon » Place du Junqué Jurançon, 3 décembre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Marche 5-10 kms : Départ 09H45

Course Enfants 3-12 ans (800 mètres) : Départ 10H15

Course Ados 13-17 ans (3kms) : Départ 10H15

Course Pédestre 10 kms : Départ 10H45

Venez vous tester sur un 10kms plat et profiter d’un moment de convivialité organisé par le LSCJ et pour aider notre jeune ami Mathias !

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association « Courage Mathias », jeune rugbyman devenu tétraplégique suite à un mauvais plaquage lors d’un tournoi : https://association-courage-mathias.fr/mon-histoire

Un « Running Test Shoes » avec notre partenaire R RUNNING et la marque MIZUNO sera organisé le Mercredi 22 Novembre Place du Junqué à Jurançon à partir de 18H00

Vous pourrez venir récupérer vos dossards au magasin RRUNNING à Billère le samedi 02 Décembre de 14H00 à 18H.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Place du Junqué

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Walk 5-10 kms: Start 09:45

Children’s race 3-12 years (800 metres) : Start 10:15 am

Teen Race 13-17 years (3kms) : Start 10:15 am

Pedestrian Race 10 kms : Start 10H45

Come and test yourself on a flat 10kms and enjoy a moment of conviviality organized by the LSCJ to help our young friend Mathias!

Part of the proceeds will be donated to the association « Courage Mathias », a young rugby player who became quadriplegic following a bad tackle during a tournament: https://association-courage-mathias.fr/mon-histoire

A « Running Test Shoes » with our partner R RUNNING and the MIZUNO brand will be organized on Wednesday November 22 at Place du Junqué in Jurançon, starting at 6:00 pm

You can pick up your race numbers at the RRUNNING store in Billère on Saturday December 02 from 2:00 pm to 6:00 pm

Caminata 5-10 kms: Salida a las 09:45

Carrera infantil 3-12 años (800 metros) : Salida a las 10:15

Carrera de adolescentes 13-17 años (3kms) : Salida a las 10.15

Carrera pedestre 10 km: Salida a las 10.45 horas

Ven a ponerte a prueba en un recorrido llano de 10 km y disfruta de un momento de convivencia organizado por el LSCJ para ayudar a nuestro joven amigo Mathias

Parte de la recaudación se destinará a la organización benéfica « Courage Mathias », un joven jugador de rugby que quedó tetrapléjico tras un mal placaje durante un torneo: https://association-courage-mathias.fr/mon-histoire

El miércoles 22 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar en la Place du Junqué de Jurançon una « prueba de zapatillas de running » con nuestro colaborador RUNNING y MIZUNO

Podrás recoger tus dorsales en la tienda RRUNNING de Billère el sábado 02 de diciembre de 14:00 a 18:00

Wanderung 5-10 kms : Start 09H45

Lauf Kinder 3-12 Jahre (800 Meter) : Start 10H15

Lauf Jugendliche 13-17 Jahre (3 km) : Start 10H15

Lauf 10 kms: Start 10H45

Testen Sie sich auf einem flachen 10-km-Lauf und genießen Sie einen Moment der Geselligkeit, der vom LSCJ organisiert wird, um unserem jungen Freund Mathias zu helfen!

Ein Teil des Erlöses geht an den Verein « Courage Mathias », einen jungen Rugbyspieler, der nach einem Tackling während eines Turniers querschnittsgelähmt ist: https://association-courage-mathias.fr/mon-histoire

Ein « Running Test Shoes » mit unserem Partner R RUNNING und der Marke MIZUNO wird am Mittwoch, den 22. November auf dem Place du Junqué in Jurançon ab 18.00 Uhr organisiert

Sie können Ihre Startnummern im RRUNNING-Geschäft in Billère am Samstag, den 02. Dezember von 14:00 bis 18:00 Uhr abholen

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Pau