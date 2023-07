Marché Place du Junqué Jurançon, 20 octobre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Tous les vendredis matins, la Place du Junqué prend des airs de fête.

Environ 80 exposants investissent les lieux et dévoilent des étals tous aussi plus alléchants les uns que les autres. Ils présentent des produits de qualité et apportent une offre complémentaire à l’offre locale. On y trouve à la fois des produits alimentaires frais : poissonnerie, boucherie chevaline, charcuterie, produits bio, volailles, fromage de nos montagnes, pâtisseries, vins…. Mais également des articles pour la maison, la décoration et la personne..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 13:00:00. .

Place du Junqué

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every Friday morning, the Place du Junqué takes on a festive air.

Around 80 exhibitors take over the place and unveil stalls, each one more attractive than the last. They present quality products and provide a complementary offer to the local offer. You can find both fresh food products: fish, horse butcher’s shop, charcuterie, organic products, poultry, cheese from our mountains, pastries, wines…. But also articles for the house, decoration and the person.

Cada viernes por la mañana, la plaza del Junqué adquiere un aire festivo.

Alrededor de 80 expositores ocupan el lugar y muestran sus puestos, cada uno más atractivo que el anterior. Presentan productos de calidad y complementan la oferta local. Podrá encontrar productos alimentarios frescos: pescado, carnicería de caballo, charcutería, productos ecológicos, aves de corral, quesos de nuestras montañas, repostería, vinos… Pero también artículos para el hogar, la decoración y el uso personal.

Jeden Freitagmorgen findet auf dem Place du Junqué ein Fest statt.

Etwa 80 Aussteller bevölkern den Platz und enthüllen ihre Stände, von denen einer verlockender ist als der andere. Sie bieten Qualitätsprodukte an und ergänzen das lokale Angebot. Es gibt sowohl frische Lebensmittel wie Fisch, Pferdefleisch, Wurstwaren, Bioprodukte, Geflügel, Käse aus unseren Bergen, Backwaren, Weine….. Aber auch Artikel für den Haushalt, die Dekoration und die Person.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pau