The JT show Place du jeu de Paume Visan, 12 juillet 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Et si la télévision s’invitait au théâtre ? La « télé », cette invention magnifique qui permet à tous les citoyens d’avoir un accès au savoir, non ? Hein ? Bon… avec internet… la télé c’est un peu « has been », non ? Hein ? Choux fleur….

2023-07-12 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-12 22:50:00. EUR.

Place du jeu de Paume

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



What if television came to the theater? TV, that wonderful invention that gives all citizens access to knowledge, right? Right? Well? with the Internet? TV is a bit « has-been », isn’t it? Isn’t it? Cauliflower?

¿Y si la televisión llegara al teatro? La televisión, ese maravilloso invento que permite a todos los ciudadanos acceder al conocimiento, ¿verdad? ¿verdad? Pues… con internet… la televisión es un poco cosa del pasado, ¿no? ¿Verdad? ¿Coliflor?

Wie wäre es, wenn das Fernsehen ins Theater käme? Das « Fernsehen », diese großartige Erfindung, die allen Bürgern den Zugang zu Wissen ermöglicht, oder? Oder? Nun, mit dem Internet ist das Fernsehen ein bisschen « has been », oder? Oder? Blumenkohl?

