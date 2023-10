TÉLÉTHON DE MONTBLANC Place du Jeu de Paume Montblanc, 8 décembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

L’Office Municipal des Sports de la Culture et des Loisirs organise comme chaque année le téléthon afin de récolter un maximum de fonds pour lutter contre la myopathie et financer des projets sur les maladies génétiques neuromusculaires. Durant deux jours, l’objectif est de récolter un maximum de dons par divers moyens..

2023-12-08 08:00:00 fin : 2023-12-09 10:00:00. .

Place du Jeu de Paume

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Every year, the Office Municipal des Sports de la Culture et des Loisirs organizes the telethon to raise as much money as possible to fight myopathy and finance projects on genetic neuromuscular diseases. Over two days, the aim is to collect as many donations as possible by various means.

Cada año, la Oficina Municipal de Deportes de la Cultura y el Ocio organiza el telemaratón para recaudar el máximo dinero posible para luchar contra la distrofia muscular y financiar proyectos sobre enfermedades neuromusculares genéticas. Durante dos días, el objetivo es recaudar el mayor número posible de donativos por diversos medios.

Das Office Municipal des Sports de la Culture et des Loisirs organisiert wie jedes Jahr den Telethon, um möglichst viele Spenden für den Kampf gegen die Myopathie und die Finanzierung von Projekten zu neuromuskulären genetischen Erkrankungen zu sammeln. Zwei Tage lang sollen auf verschiedenen Wegen möglichst viele Spenden gesammelt werden.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE