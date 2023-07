Chocolat show à Cavillargues Place du Jeu de boules Cavillargues Catégories d’Évènement: Cavillargues

Gard Chocolat show à Cavillargues Place du Jeu de boules Cavillargues, 16 septembre 2023, Cavillargues. Chocolat show à Cavillargues Samedi 16 septembre, 17h30 Place du Jeu de boules 30 €. Sur inscription. Inscription sur place, à la mairie de Cavillargues (acompte de 10 €) et avant le 13 septembre 2023. Nombre de places limité à 30. Accords entre chocolat, vin et musique, prenez part à une rencontre gustative. Avec les chocolats de la maison Lesage du Mont Ventoux et les vins « Rive droite, Rive gauche » du Rhône, tout cela accompagné par Cédric Bambagiotti au piano. Place du Jeu de boules Place du jeu de boules, 30330 Cavillargues Cavillargues 30330 Gard Occitanie À Cavillargues, il fait vraiment bon vivre. Les adeptes des belles pierres, s’y régalent (romaines, médiévales ou Renaissance). Cavillargues est le lieu rêvé pour une escapade au rythme d’un village rural. Posée au creux d’une vallée fertile arrosée par l’Auzigues, cette commune dynamique incarne la parfaite alliance entre nature et culture(s). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

