LES NUITS DE LA LECTURE Place du Jeu de Ballon Gignac Catégories d’Évènement: Gignac

Hérault LES NUITS DE LA LECTURE Place du Jeu de Ballon Gignac, 19 janvier 2024, Gignac. Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-20 LES NUITS DE LA LECTURE.

LES NUITS DE LA LECTURE

lieu: Médiathèque // Animation

Infos : 04 67 57 03 83 .

Place du Jeu de Ballon

Gignac 34150 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-13 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT Détails Catégories d’Évènement: Gignac, Hérault Autres Code postal 34150 Lieu Place du Jeu de Ballon Adresse Place du Jeu de Ballon Ville Gignac Departement Hérault Lieu Ville Place du Jeu de Ballon Gignac Latitude 43.6516344 Longitude 3.5522703 latitude longitude 43.6516344;3.5522703

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/