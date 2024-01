ATELIER « POP UP » – NATHALIE JANER Place du Jeu de Ballon Gignac, mercredi 17 janvier 2024.

Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 17:00:00

fin : 2024-01-17

atelier « pop up » – Nathalie JANER

Passionnée depuis l’enfance par le dessin, la couleur et la matière,

Nathalie Janer a suivi des études d’arts appliqués et de stylisme à Lyon

et s’est orientée vers l’illustration jeunesse en parallèle.

.

Place du Jeu de Ballon

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT