LA BRADERIE DES BIBLIS Place du Jeu de Ballon Gignac, 24 juin 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Régulièrement les bibliothèques de la Vallée de l’Hérault retirent des livres de leurs collections pour faire de la place aux nouveautés. Certains sont donnés à des associations, les autres sont recyclés (les plus abîmés)… ou vendus !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Place du Jeu de Ballon

Gignac 34150 Hérault Occitanie



The libraries of the Herault Valley regularly remove books from their collections to make room for new ones. Some are given to associations, others are recycled (the most damaged)… or sold!

Las bibliotecas del Valle del Hérault retiran regularmente libros de sus fondos para hacer sitio a otros nuevos. Algunos se donan a asociaciones, otros se reciclan (los más deteriorados)… ¡o se venden!

Die Bibliotheken im Heraulttal nehmen regelmäßig Bücher aus ihren Beständen heraus, um Platz für neue Bücher zu schaffen. Einige werden an Vereine gespendet, andere werden recycelt (die am meisten beschädigten)… oder verkauft!

Mise à jour le 2023-06-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT