Début : 2024-04-15 18:00:00

fin : 2024-04-15 Conférence avec la Compagnie Stomatopoda animé par Paul-Eric Laurès..

> Avec la Compagnie Stomatopoda animé par Paul-Eric Laurès. Ah, le comédien, ce saltimbanque qui amuse et s’amuse ! D’ailleurs, on dit bien « jouer » une pièce…

Mais au fait, quelle formation pour devenir comédien ? Quelles sont les qualités requises? Comment se prépare-t-on pour interpréter un rôle?

Comment se répartissent les rôles dans une compagnie? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d’autres encore, les comédiens de la Compagnie Stomatopoda ont Carte blanche ! .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie

