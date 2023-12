EXPOSITION « EN ALLANT CHEZ PAPI » Place du Jeu de Ballon Agde, 9 avril 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Exposition Pop up d’Arno Célerier..

Exposition Pop up d’Arno Célerier.

> Par Arno Célérier

Illustrateur, pop up artist et ingénieur papier, Arno Célérier est diplômé de l’ESAG (Ecole Supérieure de Design, d’Art graphique et d’Architecture intérieure).

Le pop up, les livres animés, le volume, la construction, le jeu, sont aujourd’hui ses univers de prédilection.

Arno Célerier découpe, plie, colle et créé des illustrations, des livres animés et des objets en 3D pliables et dépliables à volonté.

Il propose des ateliers pour enfants et adultes.

Cette exposition est issue de son dernier opus.

.

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE