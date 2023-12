LES EPISODES MEDITERRANEENS ET CEVENOLS : COMPRENDRE CES PHENOMENES Place du Jeu de Ballon Agde, 4 avril 2024, Agde.

Conférence animée par Loïc Spadafora, expert météo et consultant en météorologie, spécialiste des épisodes méditerranéens et cévenols..

> Par Loïc Spadafora, expert météo et consultant en météorologie, spécialiste des épisodes méditerranéens et cévenols Cofondateur et directeur du média infOccitanie.

Au programme, risques météorologiques locaux (et notamment les épisodes méditerranéens et cévenols), différence entre les deux phénomènes, mais aussi prévisions et pédagogie sur la prévision, la prévention et la gestion de crise face à ces derniers.

