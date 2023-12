CONFERENCE A L’OCCASION DE LA SEMAINE DE LA PRESSE Place du Jeu de Ballon Agde, 26 mars 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 18:30:00

fin : 2024-03-26

Conférence animée par Nathalie Huet, journaliste et analyste senior chez NewsGuard Technologies..

> Infox et sources peu fiables : se repérer sur Internet

> Par Nathalie Huet, journaliste et analyste senior chez NewsGuard Technologies.

Diplômée de Sciences Po et du Centre de Formation des Journalistes, elle a 12 ans d’expérience au sein de rédactions internationales. Formée à Reuters, passée par Politico, elle travaille désormais pour une société américaine qui évalue la fiabilité de milliers de sources d’informations en ligne.

Pour la 35ème édition de La Semaine de la presse et des médias dans l’Ecole, l’objectif sera d’aider les élèves, de la maternelle au lycée, à comprendre et décrypter l’univers des médias, apprendre à vérifier les sources et l’information, développer leur goût pour l’actualité et se forger leur identité de citoyen.

Entre infox en tous genres sur les réseaux sociaux, sources nombreuses et parfois inconnues, il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux sur Internet.

Nathalie Huet proposera des pistes et outils afin de mieux naviguer en ligne et de développer son immunité contre les fausses informations.

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



