ATELIER POP-UP Place du Jeu de Ballon Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault ATELIER POP-UP Place du Jeu de Ballon Agde, 20 mars 2024, Agde. Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:30:00

fin : 2024-03-20 16:30:00 Atelier pour apprendre à créer une carte pop-up, l’art du pliage de papier..

Atelier pour apprendre à créer une carte pop-up, l’art du pliage de papier.

Création d’une carte sur le thème du printemps. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2024-01-01 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Code postal 34300 Lieu Place du Jeu de Ballon Adresse Place du Jeu de Ballon Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Place du Jeu de Ballon Agde Latitude 43.311584 Longitude 3.47063979 latitude longitude 43.311584;3.47063979

Place du Jeu de Ballon Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/