LA 3D AU SERVICE DE L’ART Place du Jeu de Ballon Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault LA 3D AU SERVICE DE L’ART Place du Jeu de Ballon Agde, 13 mars 2024, Agde. Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-27 16:00:00 Découverte de l’impression 3D ..

Découverte de l’impression 3D .

Nouvelle technique souvent associée à l’art numérique, l’impression 3D peut également servir pour retravailler des pièces réalisées à la main, grâce à la modélisation au moyen d’un scanner 3D. Durant cet atelier, les participants apprendront à réaliser un objet formé par leurs mains à l’aide de pâte polymère avant de le modéliser avec le logiciel puis de l’imprimer. > Cycle de 3 sessions obligatoires .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Code postal 34300 Lieu Place du Jeu de Ballon Adresse Place du Jeu de Ballon Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Place du Jeu de Ballon Agde Latitude 43.3115996 Longitude 3.47076853 latitude longitude 43.3115996;3.47076853

Place du Jeu de Ballon Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/