Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21 17:30:00 Atelier jeux Lego® pour jeune public..

> Par l’ association »BRICKS4KIDZ » Apprendre en jouant, c’est le crédo de Bricks4kids, avec cet atelier de construction 3D Lego® d’une fête foraine.

En découvrant les engrenages, les axes et les mouvements, l’enfant donnera vie à un manège motorisé. > Places limitées à 8 participants par séance.

> 2 séances : 14h>15h30 et 16h>17h30 .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie

