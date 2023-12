SOIRÉE JEUX DE RÔLES « SCIENCE-FICTION » Place du Jeu de Ballon Agde Catégories d’Évènement: Agde

Début : 2024-02-16 18:30:00

Scénarios sur le thème de la science fiction..

Scénarios sur le thème de la science fiction.

> Par l’ association » Le Cercle des 3 Royaumes » Préparez pisto-lasers et combinaisons spatiales pour ce voyage intersidéral. Plusieurs tables de jeux de rôles animeront des scénarios sur le thème de la Science-Fiction.

Que vous soyez un simple vagabond galactique débutant ou un pirate de l’espace chevronné, tous les types de joueurs sont les bienvenus à bord ! > Places limitées à 24 participants .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie

