Début : 2024-02-03 18:00:00

fin : 2024-02-03 Conférence avec les Monsieur Monsieur animé par Paul-Eric Laurès..

> Avec les Monsieur Monsieur animé par Paul-Eric Laurès. Découverts lors de la dernière Saison Culturelle avec leur spectacle Ni Brel, Ni Barbara, Laurent Brunetti et Mario Pacchioli reviennent à Agde pour une rencontre d’artistes. Entre échanges et extraits musicaux , un rendez-vous d’une heure pour découvrir autrement ces deux musiciens aussi doués qu’accessibles. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie

