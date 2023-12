ATELIER « ORIGAMI » Place du Jeu de Ballon Agde Catégories d’Évènement: Agde

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-03 Atelier de créations de pliage de papier pour enfants..

Pendant que leurs parents seront en train d’assister au concert « D’une rive à l’autre », les enfants pourront en profiter pour fabriquer des créations en origamis! .

