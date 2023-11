LES 8EMES NUITS DE LA LECTURE « LE CORPS » Place du Jeu de Ballon Agde, 20 janvier 2024, Agde.

Agde,Hérault

Créées en 2017 par le Ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la Lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Created in 2017 by the Ministry of Culture to celebrate the pleasure of reading, the Nuits de la Lecture have conquered, over the editions, a larger and larger audience.

Creadas en 2017 por el Ministerio de Cultura para celebrar el placer de la lectura, las Nuits de la Lecture se han ganado un público cada vez más numeroso a lo largo de los años.

Die Nuits de la Lecture wurden 2017 vom französischen Kulturministerium ins Leben gerufen, um die Freude am Lesen zu feiern, und haben im Laufe der Ausgaben ein immer größeres Publikum erobert.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE