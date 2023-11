ATELIER « CARTERIE » Place du Jeu de Ballon Agde, 13 janvier 2024, Agde.

Agde,Hérault

Atelier de loisir créatif pour jeune public..

2024-01-13 14:30:00 fin : 2024-01-13 16:00:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Creation of a card for Santa Claus.

> From 7 years old

> Limited to 8 participants

Taller de ocio creativo para jóvenes.

Erstellen einer Karte für den Weihnachtsmann .

> Ab 7 Jahren

> Begrenzte Plätze für 8 Teilnehmer

Mise à jour le 2023-11-22 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE